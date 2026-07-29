Canal+ отчитался о росте выручки на 40% после приобретения MultiChoice

Французский медиахолдинг Canal+ Group (включает группу ТВ-каналов Canal+, кинокомпании StudioCanal и сети кинотеатров CanalOlympia) отчитался о росте выручки на 40%, до 4,3 млрд евро за первое полугодие 2026 г.
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