61-летняя северодвинка лишилась порядка 200 тысяч рублей, пытаясь устроиться на работу

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что с ее банковской карты похищены денежные средстваЖенщина обратилась в полицию и рассказала, что с ее банковской карты похищены денежные средстваПо словам потерпевшей, она разместила объявление о поиске работы на одном из сайтов по трудоустройству.