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Регион 29

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61-летняя северодвинка лишилась порядка 200 тысяч рублей, пытаясь устроиться на работу

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что с ее банковской карты похищены денежные средстваЖенщина обратилась в полицию и рассказала, что с ее банковской карты похищены денежные средстваПо словам потерпевшей, она разместила объявление о поиске работы на одном из сайтов по трудоустройству.

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