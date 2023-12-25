Невестка певицы Валерии выложила свои фотографии, где у неё километровые ресницы и ногти

Невестка Валерии показала фотографии до супружеской жизни С супругом они дружили четыре месяца. Фото: Соцсети Лианы Шульгиной Невестка певицы Валерии продемонстрировала фолловерам фотоснимки до замужества.
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