ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщил в интервью "Известиям" чрезвычайный и полномочный посол России в республике Олег Мальгинов.
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