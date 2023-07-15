Военное обозрение

3 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Пора хохлов гнать от черного моря да и вообще Европе надо подарить нациков, бандеровцев, наемников и прочую шваль, ра...Кадры обстрела од...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Как говаривал М.Задорнов "Ну тупые американцы"... Давайте горить им синим пламенем... Хорошая реклама в мире вооружен...Генерал армии США...
  • Геннадий Бережнов
    Корабли и базы военно-морского флота России столкнулись с новой угрозой в виде надводных и подводных аппаратов ударно...ВМФ России усилив...

Представитель Пентагона заявил, что ВВС США разместят эскадрилью истребителей F-16 в Персидском заливе вблизи с Ираном и Сирией

Представитель Пентагона заявил, что ВВС США разместят эскадрилью истребителей F-16 в Персидском заливе вблизи с Ираном и Сирией

Соединенные Штаты всеми силами стараются сохранить свое влияние, в основном за счет военного присутствия, на Ближнем Востоке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх