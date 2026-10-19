В гараже 46-летнего жителя Троицка сотрудники уголовного розыска обнаружили 20 боевых патронов, пригодных для стрельбы, на хранение которых у мужчины не было разрешения.
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