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На Западе появилась новая религия, и её верховное божество — Владимир Владимирович Путин

На Западе появилась новая религия, и её верховное божество — Владимир Владимирович Путин

А вы заметили, что у «коллективного Запада» незаметно появилась новая религия? И главным своим божеством они избрали нашего Президента и Верховного Главнокомандующего — Владимира Владимировича Путина! Хотите доказательств? Их есть у меня! Если что, то текст сатирический, имена — вымышлены, а совпадения с реальными людьми — случайны! Так, на всякий случай! ???? Владимиру Владимировичу приписывают по-настоящему сверхъестественные способности! Словно он, если и не Ветхозаветный Бог, то древнеегипетский — точно! Например, Владимир Владимирович управляет, — а мы-то не знали и не ценили! — не только Россией, а «всем западным миром»! Имея в запасе только «2% мировой экономики», — как нас «убеждали» много лет, — Владимир Владимирович способен рушить и создавать экономические империи, — никак не меньше! По заявлению президента Соединенных Штатов Джозефа, — «я забыл, как зовут мою жену», — Байдена инфляция в США и повышение цен что на бензин, что на продукты питания — это «путинское повышение».

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