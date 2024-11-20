Актаныш кызы «Глаголица» халыкара премиясенә лаек булды

Казанда «Глаголица» халыкара премиясе җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы булды. Бу Россиядәге иң зур балалар әдәби конкурсларының берсе, анда профессиональ жюри яшь язучылар, шагыйрьләр һәм тәрҗемәчеләр иҗатын бәяли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии