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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Актаныш кызы «Глаголица» халыкара премиясенә лаек булды

Казанда «Глаголица» халыкара премиясе җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы булды. Бу Россиядәге иң зур балалар әдәби конкурсларының берсе, анда профессиональ жюри яшь язучылар, шагыйрьләр һәм тәрҗемәчеләр иҗатын бәяли.

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