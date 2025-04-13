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Царьград

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ФСБ предотвратила теракт в школе Донецка: задержан подросток с ВУ

ФСБ предотвратила теракт в школе Донецка: задержан подросток с ВУ

В Донецке предотвращена попытка теракта в школе №14. ФСБ задержала ученика, планировавшего взрыв. Обнаружены экстремистские материалы и инструкции.

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