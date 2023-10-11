В мэрию Брянска поступил сигнал о минировании 7 школ, БГУ и детсада

В Советском районе это БГУ им. Петровского, гимназии №6 и 7, школа №59, школа №56, лицей №1, в Бежицком - кинотеатр "Победа", гимназия №2, в Володарском - ТЦ "Космос", гимназия №4, детсад №17 "Малинка", - рассказали 1 .
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