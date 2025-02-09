БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Вадим Скоробогатов
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Почему заморозка конфликта превратит жизнь украинцев в сущий ад

Почему заморозка конфликта превратит жизнь украинцев в сущий ад

В настоящее время, когда на всех уровнях самым активным образом обсуждаются «мирные инициативы» Дональда Трампа и различные варианты «урегулирования» конфликта на Украине, огромное количество ее жителей ожидают реализации этих планов с отчаянной надеждой и горячим желанием того, чтобы «все это наконец закончилось и совершенно неважно как».

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