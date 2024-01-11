У Citigroup проблемы с расходами. Они могут испортить отчет

Citigroup неприятно огорчил инвесторов после закрытия биржевых торгов. Банк предупредил, что проблемы Форекс-спекуляций с песо могут оказаться большими, чем ожидалось и к ним прибавятся непредвиденные расходы на реорганизацию части бизнеса.
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