У Citigroup проблемы с расходами. Они могут испортить отчет

Citigroup неприятно огорчил инвесторов после закрытия биржевых торгов. Банк предупредил, что проблемы Форекс-спекуляций с песо могут оказаться большими, чем ожидалось и к ним прибавятся непредвиденные расходы на реорганизацию части бизнеса.