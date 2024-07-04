МИД Кубы обвинило WSJ во лжи после сообщений о базе КНР на Кубе

Министр иностранных дел Кубы Бруно Паррилья обвинил американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) и издание Wall Street Journal во лжи из-за публикации материала, где утверждается о якобы постройке Китаем базы на Кубе для слежки за США.
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