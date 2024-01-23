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В Китае начались ежегодные сессии региональных парламентов

В Китае начались ежегодные сессии региональных парламентов

В преддверии намеченной на март сессии Всекитайского собрания народных представителей провинциальные парламенты проводят свои заседания, чтобы обновить законодательную базу и сформулировать инициативы на общенациональном уровне.

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