В Китае начались ежегодные сессии региональных парламентов

В преддверии намеченной на март сессии Всекитайского собрания народных представителей провинциальные парламенты проводят свои заседания, чтобы обновить законодательную базу и сформулировать инициативы на общенациональном уровне.
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