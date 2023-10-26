В Германии заявили о необходимости примирения США с Россией

Администрация Белого дома должна восстановить конструктивный диалог с Россией, Китаем и Ближним Востоком, чтобы не допустить дальнейшего своего распада, считает немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.