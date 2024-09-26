Комитет ГД одобрил увеличение срока в браке с россиянами для упрощенного РВП

Профильный комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил увеличение до трех лет минимального срока нахождения в браке с гражданином России для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии