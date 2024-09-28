Прокудин заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры под Херсоном

Глава украинской военной администрации на территории Херсонской области, контролируемой Киевом, Александр Прокудин, заявил о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры и административного здания в подотчетной ему части региона.
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