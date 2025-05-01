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Путин рассказал о воюющих за Россию на СВО французах

Путин рассказал о воюющих за Россию на СВО французах

На стороне России в зоне СВО сейчас можно встретить в том числе и французских граждан. Как уточнил сегодня Владимир Путин, эти бойцы назвали свое подразделение «Нормандия — Неман» в честь прадедов, которые точно так же, бок о бок с советскими воинами, сражались с фашистской заразой.

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