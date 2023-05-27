Мессинг о завершении карьеры: «Я могу уходить, зная, что действительно внес разнообразие в спорт и сделал все, на что был готов»

В марте спортсмен объявлял, что уйдет из спорта по окончании сезона. «Не переживаю из-за того, чего мне не удалось достичь, а радуюсь тому, что я приобрел и осуществил.
Популярные статьи
- Красные Соболева и Роши в дерби, Медведев взял «Мастерс» на грунте, поражение «Реала» и скандал с Винисиусом, «Боруссия» обошла «Баварию», титул Кокорина и другие новости
- «Истерия и травля Соболева неприемлемы, Саша уже извинился. Готовимся к заседанию КДК, предоставим все материалы». «Спартак» об удалении форварда
Свежие комментарии