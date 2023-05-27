Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСЕЙ
    Селихов - сонная муха. Абаскаль включил тормоз, я про Селихова🧑‍🎨«Спартак» отстал ...
  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...

Мессинг о завершении карьеры: «Я могу уходить, зная, что действительно внес разнообразие в спорт и сделал все, на что был готов»

В марте спортсмен объявлял, что уйдет из спорта по окончании сезона. «Не переживаю из-за того, чего мне не удалось достичь, а радуюсь тому, что я приобрел и осуществил.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх