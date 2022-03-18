Сотрудники Воронежского института МВД России посетили детей-сирот, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик

Руководство, сотрудники и курсанты Воронежского института МВД России посетили пункты временного размещения детей, расположенные в Воронежской области.
Популярные статьи
- В Краснодарском крае полицейские проводят мероприятия по профилактике возникновения экстремистской идеологии в молодежной среде
- В главной базе Северного флота прошла акция в поддержку российских военнослужащих
- Более шести с половиной килограммов мефедрона изъяли Ленинградской области транспортные полицейские
Свежие комментарии