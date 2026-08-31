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Двое погибли, пять в больнице: В Актау прогулочный катер столкнулся со скалой

Двое погибли, пять в больнице: В Актау прогулочный катер столкнулся со скалой

30 августа в 22:56 в акватории Каспийского моря в районе 5А микрорайона города Актау, возле бизнес-центра «Нуртобе», прогулочный катер столкнулся со скалой, передает inAktau.

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