Команда блогеров «Надо ехать» сняла выпуск про Тарко-Сале

Тревел-блогеры проекта «Надо ехать» побывали в Тарко-Сале. В новом выпуске они рассказывают о преимуществах путешествия и жизни в Пуровском районе, сообщили в Агентстве по развитию регионального туризма ЯНАО.
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