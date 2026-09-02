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Герои на стенах и в красках: новая подборка патриотических артов

Герои на стенах и в красках: новая подборка патриотических артов

Начало этой подборки посвящено памяти. Стало известно, что найдено тело поэта и воина Алексея Полуботы, который числился пропавшим без вести с декабря 2023 года.

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