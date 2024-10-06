Йошуа Бенжио: «Появилось мощное лобби, которому невыгодно сдерживание ИИ-технологий»

По мнению Бенжио, есть два долгосрочных риска. Во-первых, развитие сверхразумного ИИ может привести к ситуации, когда машины будут настолько умны, что смогут действовать независимо от человека и даже представлять для него угрозу.
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