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Отца Филиппа Киркорова бросила молодая невеста

По слухам, не удавшийся роман завел отца певца Филиппа Киркорова в больницу. На прошлой неделе стало известно о том, что отец Филиппа Киркорова снова попал в больницу с жалобами на слабость, одышку и с выраженными симптомами пневмонии.

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