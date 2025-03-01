Игровой процесс в трейлере DC: Dark Legion по «Темным ночам: Металл» FunPlus и WB Games опу...

Игровой процесс в трейлере DC: Dark Legion по «Темным ночам: Металл»FunPlus и WB Games опубликовали трейлер стратегии DC: Dark Legion, в котором показали культовых героев и злодеев, в едином порыве отбивающихся от Бэтмена, Который Смеется.
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