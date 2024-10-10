Трёх миллионов рублей лишился житель Павловского округа в попытке заработать

Житель одной из деревень Павловского округа лишился более трёх миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, 58-летний мужчина познакомился в интернете с девушкой, и она при переписке в мессенджере предложила ему гарантированный заработок.
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