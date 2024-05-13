Шойгу ушел с поста министра обороны: его заменит гражданский

Сегодня в руководстве Министерства обороны Российской Федерации произошли значительные перестановки. Министр обороны Сергей Шойгу оставил свой пост, а на его место назначен 65-летний Андрей Белоусов, прежде занимавший пост первого заместителя председателя правительства РФ.
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