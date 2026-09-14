Watch: Le Sserafim performs 'Overwatch' song 'Made My Night' at BlizzCon

K-pop stars Le Sserafim performed an hour-long set at BlizzCon that included "Made My Night," their new song for the video game "Overwatch.
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