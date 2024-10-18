Зеленский заявил, что Украина стала полигоном для испытаний оружия НАТО: «Боятся Россию»

МОСКВА, 19 октября, ФедералПресс. Владимир Зеленский заявил, что западные союзники высоко оценивают опыт ВСУ на передовой, а использование оружия, предоставленного странами НАТО, придает украинским военным «добавочную стоимость».
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