Астраханцев приглашают на показательное кормление крокодилов

Гену, Чебурашку и Шапокляк ждет вкусный обед, а зрителей – интересное шоу. В филиале частного астраханского зоопарка «Баба Фрося», который не так давно заработал в черте города, пройдет показательное кормление нильских крокодилов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии