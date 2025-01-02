Заповедь Белоусова снова нарушена. Военкор Сладков заявил о лживых докладах

Военкор Сладков снова заявил о лживых докладах и отсутствии эффективного контроля. Пора создать "Ставку" для упорядочивания ситуации и созданию беспристрастной комиссии, подчиняющейся только Верховному главнокомандующему.
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