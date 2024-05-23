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Военные новости ★ спецоперация

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Президент США предоставит Кении статус главного партнёра блока НАТО

Президент США предоставит Кении статус главного партнёра блока НАТО Президент США предоставит Кении статус главного партнёра блока НАТОПрезидент США Джо Байден намерен предоставить Кении статус страны, являющейся главным партнером, не входящим в НАТО.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
США ОПРЕДЕЛИЛИ ДЛЯ СЕБЯ ЕЩЁ ОДНУ САКРАЛЬНУЮ ЖЕРТВУ!
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19 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Президент США предоставит Кении статус главного партнёра блока&quot; - Это как  назначить любимой женой .... !   Трахать будут без очереди !
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19 час.

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