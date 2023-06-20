Хамство мигрантов перешло все границы – требуют отменить Главный Праздник в стране

Вчера 9,6K прочитали Уже ни для кого не секрет, что в Росстате рисуют положительную динамику в демографии из-за мигрантов – их численность растёт, тогда как русские и многие другие коренные национальности становятся всё более малочисленными.
Вчера 9,6K прочитали Уже ни для кого не секрет, что в Росстате рисуют положительную динамику в демографии из-за мигрантов – их численность растёт, тогда как русские и многие другие коренные национальности становятся всё более малочисленными.
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