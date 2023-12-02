Самые благоприятные дни для посадки баклажанов на рассаду в 2024 году по лунному календарю Алёна ЮрьеваВнимательная подготовка и выбор правильного момента для посадки рассады баклажанов играют ключевую роль в их успешном росте и плодоношении.
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