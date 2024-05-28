Французские политики выступили против разрешения Киеву наносить удары вглубь РФ

Ряд французских политиков, возглавляющих списки своих партий на выборах в Европарламент, выступил против предоставления Украине права применять западное оружие для ударов вглубь территории Российской Федерации.
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