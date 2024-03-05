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В Волгограде мать погибшего в зоне СВО солдата вскрыла гроб и увидела следы побоев

В Волгограде мать погибшего в зоне СВО солдата вскрыла гроб и увидела следы побоев

Женщина решила своими глазами увидеть тело сына, так как сомневалась в причине его смерти.В Волгограде мать погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) военнослужащего скрыла цинковый гроб сына, так как усомнилась в причинах его смерти.

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