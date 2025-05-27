Введены ограничения на полеты в аэропортах Внуково и Жуковский

Временно ограничена работа аэропортов Внуково и Жуковский, 28 мая сообщила пресс-служба Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах Внуково и Жуковский», — говорится в сообщении.
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