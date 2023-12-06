Лавров: «Сбежал-то мой коллега, госсекретарь Блинкен»

В России считают, что ОБСЕ находится на краю пропасти, превращаясь из независимой организации в придаток НАТО и Евросоюза В Скопье (Северная Македония) с 30 ноября по 1 декабря прошла 30-я сессия Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.