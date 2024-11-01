ТАСС: Израиль нанес удар по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Военная авиация Израиля атаковала несколько объектов шиитской группировки «Хезболла» на юге Бейрута. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службе гражданской обороны, в результате авиаударов зафиксированы три мощных взрыва в районах Харет-Хорейк и Губейри, а также в лагере беженцев «Бурдж-эль-Баражна».