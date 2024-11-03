Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экс-командир снайперов ВСУ: Членство в НАТО – самообман

Экс-командир снайперов ВСУ: Членство в НАТО – самообман

Вопрос гарантий безопасности Украине со стороны Запада остаётся открытым, поскольку членство в НАТО – это самообман, что было понятно ещё тогда, когда курс в Североатлантический альянс вносили в украинскую Конституцию.

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