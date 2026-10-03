В Германии тысячи человек вышли на демонстрацию против милитаризации

Около шести тысяч человек приняли участие в акции протеста против милитаризации и возможного возвращения воинской повинности, сообщает 3 октября «Штерн».
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