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Царьград

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Бизнесу после атак БПЛА в Челябинской области выдадут займы до 5 млн рублей

Бизнесу после атак БПЛА в Челябинской области выдадут займы до 5 млн рублей

В Челябинской области запущена программа льготных займов «Новый старт» для предпринимателей, чей бизнес пострадал от ударов беспилотников по логистическим центрам маркетплейсов, с максимальной суммой микрозайма 5 млн рублей и ставкой от 1% годовых.

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