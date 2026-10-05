Бизнесу после атак БПЛА в Челябинской области выдадут займы до 5 млн рублей

В Челябинской области запущена программа льготных займов «Новый старт» для предпринимателей, чей бизнес пострадал от ударов беспилотников по логистическим центрам маркетплейсов, с максимальной суммой микрозайма 5 млн рублей и ставкой от 1% годовых.