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Нижегородская правда

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Андрей Дахин: «Современное гражданское просвещение в России решает новые задачи»

Андрей Дахин: «Современное гражданское просвещение в России решает новые задачи»

«Современное гражданское просвещение способствует гармонизации форм религиозной и светской, философской мировоззренческой культуры, гармонизации государственных, публичных и частных, приватных форм сохранения ценностей, традиций, а также распространения новых идей и новаций», — считает д.

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