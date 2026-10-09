Андрей Дахин: «Современное гражданское просвещение в России решает новые задачи»

«Современное гражданское просвещение способствует гармонизации форм религиозной и светской, философской мировоззренческой культуры, гармонизации государственных, публичных и частных, приватных форм сохранения ценностей, традиций, а также распространения новых идей и новаций», — считает д.
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