Рыбу не ловил — компенсацию в Севастополе получи

Весной прошлого года правительство Севастополя выделило 20 млн рулей из резервного фонда на оказание поддержки предприятиям, которые занимаются рыбной ловлей и переработкой барабули, тюльки, шпротов, хамсы и ставриды.
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