Александр Сосновский: США пора признать, что Россия самодостаточна

Конфронтация между Трампом и Путиным – это противостояние двух сверхдержав? Кому американские санкции наносят больше вреда: России или самим США? Почему Трамп не остановил конфликт на Украине «за 24 часа»? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.
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