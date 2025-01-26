Александр Сосновский: США пора признать, что Россия самодостаточна

Конфронтация между Трампом и Путиным – это противостояние двух сверхдержав? Кому американские санкции наносят больше вреда: России или самим США? Почему Трамп не остановил конфликт на Украине «за 24 часа»? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.