Аксененко предложил на федеральном уровне закрепить гарантии сохранения сети детских школ искусств

Заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко («Справедливая Россия») предложил на федеральном уровне закрепить гарантии сохранения сети детских школ искусств, подчеркнув, что такие организации должны учить детей творчеству, а не зарабатывать на «галочных» концертах.