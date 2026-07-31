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Аксененко предложил на федеральном уровне закрепить гарантии сохранения сети детских школ искусств

Аксененко предложил на федеральном уровне закрепить гарантии сохранения сети детских школ искусств

Заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко («Справедливая Россия») предложил на федеральном уровне закрепить гарантии сохранения сети детских школ искусств, подчеркнув, что такие организации должны учить детей творчеству, а не зарабатывать на «галочных» концертах.

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