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Что подарить на День отца: идеи бюджетных подарков для любимых пап

Что подарить на День отца: идеи бюджетных подарков для любимых пап

Российский День отца отмечают в третье воскресенье октября. В 2026 году День отца – 18 октября. Праздник появился всего несколько лет назад и еще не успел обрасти большим количество милых традиций, как Новый год или День семьи.

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