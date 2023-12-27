Зоолог Стейнер: США необходимо отозвать претензии к расширению шельфа в Арктике

Соединенным Штатам нужно отозвать свои претензии к расширению континентального шельфа в Арктике. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» заслуженный американский зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер.
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