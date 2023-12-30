«Чтобы дети жили в счастливой стране и любили ее»: постоянные спикеры Business FM поздравляют радиостанцию и ее слушателей с Новым годом

Феликс Кугел, Олег Вьюгин, Сергей Миронов желают финансового процветания, крепкого здоровья и профессионального развитияВ эфире Business FM звучат новогодние поздравления постоянных экспертов и представителей бизнеса.
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